Хавбек Динамо U-19: "Филонить" в отпуске было не в наших интересах

Полузащитник "Динамо" U-19 Артем Слесар рассказал о том, как совмещал отдых и работу в отпуске.

"В отпуске первые недели две посвятил отдыху – с родителями, друзьями. А уже после Нового года ходил регулярно в тренажерный зал – спину "закачивал", пресс качал, выполнял программу, которая была выдана нам после окончания первой части сезона, бегал.

"Филонить" от индивидуальной работы – не в наших интересах, необходимо работать, чтобы подойти во всеоружии к тренировочным сборам. Также, кроме этого, еще ходил пару раз играл в футбол с отцом и его друзьями", - сказал Слесар.