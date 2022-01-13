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Хавбек Динамо U-19: "Филонить" в отпуске было не в наших интересах

U-19
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Артем Слесар совмещал отдых и работу в отпуске

Хавбек Динамо U-19: "Филонить" в отпуске было не в наших интересах

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" U-19 Артем Слесар рассказал о том, как совмещал отдых и работу в отпуске.

"В отпуске первые недели две посвятил отдыху – с родителями, друзьями. А уже после Нового года ходил регулярно в тренажерный зал – спину "закачивал", пресс качал, выполнял программу, которая была выдана нам после окончания первой части сезона, бегал.

"Филонить" от индивидуальной работы – не в наших интересах, необходимо работать, чтобы подойти во всеоружии к тренировочным сборам. Также, кроме этого, еще ходил пару раз играл в футбол с отцом и его друзьями", - сказал Слесар.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Артем Слесар
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Источник:
ФК Динамо Киев

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