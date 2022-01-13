Хавбек Динамо U-19: "Филонить" в отпуске было не в наших интересах
Артем Слесар совмещал отдых и работу в отпуске
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" U-19 Артем Слесар рассказал о том, как совмещал отдых и работу в отпуске.
"В отпуске первые недели две посвятил отдыху – с родителями, друзьями. А уже после Нового года ходил регулярно в тренажерный зал – спину "закачивал", пресс качал, выполнял программу, которая была выдана нам после окончания первой части сезона, бегал.
"Филонить" от индивидуальной работы – не в наших интересах, необходимо работать, чтобы подойти во всеоружии к тренировочным сборам. Также, кроме этого, еще ходил пару раз играл в футбол с отцом и его друзьями", - сказал Слесар.
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Источник:ФК Динамо Киев
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