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Заря пролонгировала соглашение с полузащитником команды U-19

U-19
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Сейчас он тренируется с основой командой луганчан

Заря пролонгировала соглашение с полузащитником команды U-19

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" продлила контракт с полузащитником Максимом Смияном, сообщает пресс-служба луганчан.

Новое соглашение игрока с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

19-летний Смиян выступает за "Зорю" U-19 и сейчас тренируется с основой командой луганчан. В ныншнем сезоне он отыграл 18 матчей в юношеском первенстве U-19 и забил 8 голов (5 из них по пенальти).

Напомним, вчера "Заря" оформила первый зимний трансфер, подписав трехлетний контракт с хавбеком "Динамо" Евгением Смирным.

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В статье: Заря U-19 (Луганск) Максим Смиян
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Источник:
ФК Заря

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