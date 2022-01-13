Заря пролонгировала соглашение с полузащитником команды U-19
Сейчас он тренируется с основой командой луганчан
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" продлила контракт с полузащитником Максимом Смияном, сообщает пресс-служба луганчан.
Новое соглашение игрока с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
19-летний Смиян выступает за "Зорю" U-19 и сейчас тренируется с основой командой луганчан. В ныншнем сезоне он отыграл 18 матчей в юношеском первенстве U-19 и забил 8 голов (5 из них по пенальти).
Напомним, вчера "Заря" оформила первый зимний трансфер, подписав трехлетний контракт с хавбеком "Динамо" Евгением Смирным.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Перемога собирает экс-игроков Вереса. К команде присоединился хавбек
- Породил и убьёт? Милан - Дженоа. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 13.01.2022
- Названа сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...