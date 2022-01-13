Заря пролонгировала соглашение с полузащитником команды U-19

"Заря" продлила контракт с полузащитником Максимом Смияном, сообщает пресс-служба луганчан.

Новое соглашение игрока с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

19-летний Смиян выступает за "Зорю" U-19 и сейчас тренируется с основой командой луганчан. В ныншнем сезоне он отыграл 18 матчей в юношеском первенстве U-19 и забил 8 голов (5 из них по пенальти).

Напомним, вчера "Заря" оформила первый зимний трансфер, подписав трехлетний контракт с хавбеком "Динамо" Евгением Смирным.