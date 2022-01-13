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Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо

U-19
(2 голосов)

Киевляне рассчитывают на перспективного украинца

Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник юношеской команды "Динамо" Антон Царенко подписал новый контракт с киевским клубом, рассчитанный на три года.

В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U-19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U-19, талантливый хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.

Царенко уже имеет и опыт выступлений в еврокубках, правда, на юношеском уровне. Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Антон Царенко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.01.2022 в 15:47
Ну и дурак
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