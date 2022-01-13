Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо

Полузащитник юношеской команды "Динамо" Антон Царенко подписал новый контракт с киевским клубом, рассчитанный на три года.

В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U-19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U-19, талантливый хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.

Царенко уже имеет и опыт выступлений в еврокубках, правда, на юношеском уровне. Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.