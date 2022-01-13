Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо
Киевляне рассчитывают на перспективного украинца
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник юношеской команды "Динамо" Антон Царенко подписал новый контракт с киевским клубом, рассчитанный на три года.
В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U-19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U-19, талантливый хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.
Царенко уже имеет и опыт выступлений в еврокубках, правда, на юношеском уровне. Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.
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Источник:ФК Динамо Киев
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.01.2022 в 15:47
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