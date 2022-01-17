Диалло будет готовиться с Динамо U-19 к игре против Депортиво
Об этом сообщил наставник юношеской команды киевлян
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Старший тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк рассказал о плане работы команды на зимних сборах.
"Сейчас команда проводит беговую работу и занимается в тренажерном зале, также работаем с мячами в крытом манеже на базе. Кроме того, наша тренировочная программа включает фитнес и аэробику.
21 января вылетаем в Турцию, где на 23 января у нас запланирован первый контрольный матч. Среди потенциальных соперников в спаррингах – турецкие команды, молодежная сборная Ирана. Соперники для других спаррингов еще подыскиваются.
Что касается подготовки непосредственно к матчу с "Депортиво", то в Испанию мы отправимся утром 6 февраля. Следующие два дня будем проводить по одной тренировке, а заночевав после игры, 10 февраля вернемся назад.
Владимир Бражко и Антон Боль не смогут сыграть против "Депортиво", и Мирча Луческу выразил желание, чтобы они поехали на сбор с первой командой. Константин Вивчаренко проведет первый сбор с основой, далее предварительно планируется, что перед игрой Юношеской лиги УЕФА он присоединится к нам.
Самба Диалло едет на сборы с командой U19, он будет работать с нами и готовиться к игре против "Депортиво".
Сейчас с нами тренируются несколько игроков из академии, перед выездом на сборы решим, кого будем брать с собой. В целом, позиции у нас взаимозаменяемы, поэтому кадровые вопросы будем решать в процессе работы", - подытожил Костюк.
Напомним, 9 февраля "Динамо" U-19 отправится в Испанию на матч против "Депортиво" в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
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