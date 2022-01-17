  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Диалло будет готовиться с Динамо U-19 к игре против Депортиво
В тренде

Диалло будет готовиться с Динамо U-19 к игре против Депортиво

U-19
(1 голосов)

Об этом сообщил наставник юношеской команды киевлян

Диалло будет готовиться с Динамо U-19 к игре против Депортиво

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Старший тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк рассказал о плане работы команды на зимних сборах.

"Сейчас команда проводит беговую работу и занимается в тренажерном зале, также работаем с мячами в крытом манеже на базе. Кроме того, наша тренировочная программа включает фитнес и аэробику.

21 января вылетаем в Турцию, где на 23 января у нас запланирован первый контрольный матч. Среди потенциальных соперников в спаррингах – турецкие команды, молодежная сборная Ирана. Соперники для других спаррингов еще подыскиваются.

Что касается подготовки непосредственно к матчу с "Депортиво", то в Испанию мы отправимся утром 6 февраля. Следующие два дня будем проводить по одной тренировке, а заночевав после игры, 10 февраля вернемся назад.

Владимир Бражко и Антон Боль не смогут сыграть против "Депортиво", и Мирча Луческу выразил желание, чтобы они поехали на сбор с первой командой. Константин Вивчаренко проведет первый сбор с основой, далее предварительно планируется, что перед игрой Юношеской лиги УЕФА он присоединится к нам.

Самба Диалло едет на сборы с командой U19, он будет работать с нами и готовиться к игре против "Депортиво".

Сейчас с нами тренируются несколько игроков из академии, перед выездом на сборы решим, кого будем брать с собой. В целом, позиции у нас взаимозаменяемы, поэтому кадровые вопросы будем решать в процессе работы", - подытожил Костюк.

Напомним, 9 февраля "Динамо" U-19 отправится в Испанию на матч против "Депортиво" в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Костюк Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
gano29
17.01.2022 в 11:06
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
17.01.2022 в 10:51
Шановні редактори! Сайт при оновлені (F5) перекидає на російськомовну версію. FIX THIS PLEASE! Уже просто дістало постійно переходити на україномовну версію....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...