Самба Диалло на месте. Динамо U-19 отправилось на сборы в Турцию

Юношеская команда "Динамо" отправилась на учебно-тренировочные сборы в Анталью, где проведет второй этап подготовки к возобновлению сезона.

"Бело-синие" прибыли в аэропорт "Борисполь" в полночь, вылет в Турцию состоялся 21 января в 01:55.

На сбор отправились следующие исполнители:

Голкиперы: Игнатенко, Тугай, Погорилый.

Защитники: Дячук, Танчак, Бенедюк, Еременко, Опанасенко, Балаба, Малыш, Филатов.

Полузащитники: Близниченко, Скрипник, Царенко, Диалло, Яцык, Мегди, Гаджук, Тетеря, Василец, Слесар, Мельниченко, Мыхайлив.

Нападающие: Горбач, Попов, Уваров, Кремчанин.

В Турции "Динамо" U-19 планирует провести 4 спарринга, среди соперников в которых одна из местных команд и молодежная сборная Ирана. Контрольные игры запланированы на 22, 26, 29 января и 2 февраля.