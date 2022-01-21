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Самба Диалло на месте. Динамо U-19 отправилось на сборы в Турцию

U-19
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Киевляне запланировали четыре спарринга

Самба Диалло на месте. Динамо U-19 отправилось на сборы в Турцию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Юношеская команда "Динамо" отправилась на учебно-тренировочные сборы в Анталью, где проведет второй этап подготовки к возобновлению сезона.

"Бело-синие" прибыли в аэропорт "Борисполь" в полночь, вылет в Турцию состоялся 21 января в 01:55.

На сбор отправились следующие исполнители:

Голкиперы: Игнатенко, Тугай, Погорилый.

Защитники: Дячук, Танчак, Бенедюк, Еременко, Опанасенко, Балаба, Малыш, Филатов.

Полузащитники: Близниченко, Скрипник, Царенко, Диалло, Яцык, Мегди, Гаджук, Тетеря, Василец, Слесар, Мельниченко, Мыхайлив.

Нападающие: Горбач, Попов, Уваров, Кремчанин.

В Турции "Динамо" U-19 планирует провести 4 спарринга, среди соперников в которых одна из местных команд и молодежная сборная Ирана. Контрольные игры запланированы на 22, 26, 29 января и 2 февраля.

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В статье: Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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