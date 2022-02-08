Депортиво U-19 - Динамо (Киев) U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч Юношеской лиги УЕФА

Взрослые команды украинских клубов весной 2022-го остались без еврокубков, зато порадовали "динамовские" юноши. Они со второго места вышли из своей группы Юношеской лиги УЕФА и теперь сразятся за право сыграть в 1/8-й финала.

Соперник – представитель Испании "Депортиво". Матч состоится на чужой территории. Стартовый свисток запланирован на девятое февраля 2022-го года в 20:00. Текстовая онлайн трансляция этого матча состоится в матче-центре UA-Футбол >>>. Телетрансляция намечена на клубном телеканале киевского "Динамо". "Динамо Киев TV" доступен в некоторых кабельных сетях и на OTT-платформах Мegogo, sveet.tv, Диван TV и т.д. Также ищите трансляцию матча на клубных YouTube-каналах команд-участниц игры.

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