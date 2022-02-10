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Герой футбольного дня. Капитан Динамо U19 Александр Яцик

U-19
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Такие матчи нужны для формирования характера победителей

Герой футбольного дня. Капитан Динамо U19 Александр Яцик

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Классный был матч… просто классный. Не только потому, что "Динамо" победило "Депортиво" (2:2; 3:2 в серии пенальти) и прошло в 1/8-ю финала Юношеской лиги УЕФА, а из-за спектра эмоций. По итогам игры можно хвалить и ругать, положительно отмечать и с негативом упрекать. Можно учиться на ошибках и ставить в пример сильные стороны.

Диалло, которому прочат большое будущее и о котором много говорят, вообще не понравился. Дело не только в незабитом в одиннадцатиметровой серии пенальти, а в однообразии и примитивизме, которыми сенегалец хотел удивить грозного соперника. Голкипер Игнатенко из антигероя во время матча превратился в героя послематчевой серии. Не очень порадовал нападающий Попов своей неготовностью реализовывать важные моменты. Но как настоящий лидер проявил себя Александр Яцик.

Герой футбольного дня. Капитан Динамо U19 Александр Яцик - изображение 1

Фото - uefa.com / Автор неизвестен

Он сделал то, что должен делать реальный капитан в сложных ситуациях. "Динамо" играло в большинстве, проигрывало в один мяч (1:2), но не обладало игровым преимуществом над "Депортиво". Даже не превосходило соперника по количеству моментов. Первая более-менее выгодная возможность сравнять счет во втором тайме у команды Игоря Костюка возникла в районе 65-й минуты. К тому времени чемпион Испании, игравший в десяти, усилиями Мельи и Эрнандеса мог забить третий и четвертый мячи.

В конце игрового времени у Попова после паса Близниченко был идеальный шанс, но возможность, которая по аналитическим показателям вошла в статистику как голевой эпизод, нападающий реализовал. А вот Яцик забил гол с момента, даже не отражавшегося в показателе xG. Уж слишком беззаботной ситуация казалась для испанцев. Сместился на фланг, встретился с мячом, продвинулся ближе к центру поля и ударил в дальний угол с "подкруткой". В лучших традициях праймовых Коноплянки или Ярмоленко.

Яцик – один из игроков команды Игоря Костюка, у кого уже сформирован собственный стиль. И это отражается на его аналитическом профиле, где выделяют хорошую игру под прессингом (43 процента), длинные передачи (28 процентов), завершение атак и игру в контратаках (по 27 процентов). Но вчера он показал еще и зрелость в критических ситуациях. Украинским командам часто не хватает футболистов с лидерскими характеристиками, поэтому важно воспитывать молодежь именно в таком духе. Смелость, характер, дух победителей – это то, что нужно прививать с ранних лет. То, что может выкристаллизоваться именно в таких матчах, как против "Депортиво".

Эта победа – для будущего. У "Динамо" U19 еще будет как минимум один матч в этой Юношеской лиге УЕФА. И это еще одна возможность укрепить характер.

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