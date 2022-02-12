Вивчаренко: Хочется закрепиться в первой команде Динамо

Левый защитник Динамо U-19 и молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко рассказал об обстановке в команде:

— Костя, как вы отпраздновали победу над "Депортиво" в Юношеской Лиге УЕФА?

— Считаю, что достаточно скромно. Сразу после игры было много эмоций — на поле и в раздевалке. Но утром нас ждал путь домой. Впереди — еще более важные матчи, поэтому нужно быстро переключаться на работу.

— Успех в Испании стал неожиданным, потому что у "Динамо" было много потерь. Знаешь, что в вас уже не особо верили?

— Мне это не особо интересно, ведь самое главное, что мы сами в себя верили. Тренеры, игроки, вся команда.

— На первых минутах поединка как раз и сказалось отсутствие ваших опытных партнеров — Руслана Нещерета, Антона Боля, Владимира Бражко, Назара Волошина?

— Возможно. Хотя, на мой взгляд, ключевым стал фактор трибун. Болельщики "Депортиво" создали на стадионе потрясающую атмосферу, и с ней нужно было справиться. Да, мы быстро пропустили, но нашли в себе силы так же быстро отыграться. Считаю, что эта команда просто не умеет опускать руки. У нее есть характер.

— Что вы говорили своему голкиперу в перерыве?

— Мы его поддержали. Как, впрочем, и сразу после курьезного гола. Такое бывает с каждым, тут важно перебороть в себе страх ошибиться снова, и Денис Игнатенко справился с этим. Наш вратарь стал настоящим героем серии пенальти.

— В ней ты забил решающий мяч, хотя три года назад допустил роковой промах в матче с "Хоффенхаймом"…

— Да, эти серии пенальти раньше были для нас, как наказание. Тогда, в Германии я промахнулся, и этот момент долго сидел в моей памяти. Думал, больше к точке никогда не подойду, но в Испании пришлось. Все-таки в этот день я был самым старшим в нашей команде.

— Сборы с первой командой "Динамо", потом выступления за юношей. У тебя нет проблем с мотивацией?

— Нет, об этом не может быть и речи! Юношеская Лига УЕФА — очень престижный турнир, который идет на пользу любому молодому игроку. Ты представляешь в нем такой клуб, всю страну — и это прекрасный стимул.

— Кого бы хотел видеть в соперниках в следующей стадии?

— Признаюсь, не думал об этом. Мы уверены в своих силах, наши лидеры вернутся в строй. Больше всего хочется сыграть дома, при своих болельщиках. Я думаю, что на наш матч тоже придет столько зрителей, сколько было в Ла-Корунье.

Было бы хорошо, чтобы попался тот соперник, которого мы пройдем. В идеале — "Ливерпуль", "ПСЖ". В европейском футболе это настоящие гранды.

— В марте тебе предстоит сыграть много серьезных международных матчей. Выдержишь?

— Постараюсь. Юношеская Лига УЕФА, отборочные матчи с молодежной сборной — это круто. Хочется еще закрепиться в первой команде "Динамо", - сказал Вивчаренко.