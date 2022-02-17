Тренер Динамо U-19: Диалло пока останется в нашей команде

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде.

— Мы посмотрели взаимодействие ребят, которые не были задействованы к игре с "Депортиво" — Боль, Бражко, Волошин. Приятно их было видеть снова, в хорошем настроении и качественно провели игру. Они в Турции будут работать с первой командой и уже перед спаррингами будем решать с тренерским штабом Мирчи Луческу, кто и сколько будет играть за молодежную команду в спаррингах.

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— Из вашей команды на этот сбор в Турции выпал только Константин Вивчаренко или еще кто-то?

— У него нет никаких симптомов, кроме положительного теста. Поэтому если все будет нормально, футболист еще по ходу этого сбора присоединится к "Динамо" и, скорее всего, будет работать в составе первой команды. Все остальные в строю, хотя с тестами могут быть "сюрпризы" в любой момент. От этого никто не застрахован.

— Самба Диалло, забивший два гола в спарринге с румынами, будет работать в Турции с первой командой?

— Пока что он будет находиться в расположении нашей команды, - сказал Костюк.