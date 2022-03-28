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Динамо U-19 проведет два спарринга перед матчем со Спортингом

U-19
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Киевляне готовятся к поединку Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 проведет два спарринга перед матчем со Спортингом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник рассказал о подготовке команды U-19 к матчу 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга" (Лиссабон).

"Динамо" U-19 планирует провести два контрольных матча в Румынии. 28 марта киевляне сыграют с "Рапидом", а 31-го – с "Волунтари".

"Собрать команду оказалось непросто, ведь на момент начала войны игроки находились не только в Киеве, но и в Полтавской, Черкасской областях и других регионах Украины. Тем не менее, команду удалось собрать в полном составе – за исключением заболевшего коронавирусом Вивчаренко.

Сейчас "Динамо" U-19 находится в Румынии и приступило к подготовке к матчу Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга". Активное участие в тренировочном процессе "Динамо" U-19 принимает главный тренер первой команды Мирча Луческу, присутствующий на всех тренировках.

Ребята находятся в хорошем настроении, насколько это возможно в данных условиях. Хотя, конечно, трагические события на родине не могут не влиять на команду психологически, поэтому нужно время для подготовки. У нас есть 10 дней, чтобы качественно подготовиться к встрече со "Спортингом" и наилучшим образом провести этот матч", – сказал Мохник.

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Матч "Динамо" - "Спортинг" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 7 апреля. Поединок пройдет в Румынии на стадионе бухарестского "Рапида".

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Сергей Мохник
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Источник:
ФК Динамо Киев

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