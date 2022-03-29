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Топ-клубы Европы претендуют на звезду юношеской команды Динамо

U-19
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Хотят воспользоваться войной в Украине

Топ-клубы Европы претендуют на звезду юношеской команды Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19-летний вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло попал в сферу интересов четырех европейских клубов. Об этом сообщает score.fr.

Согласно данным источника, сенегалец может продолжить карьеру в "Барселоне", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Сити" или "Марселе".

Вероятно, команды понимают, что из-за войны Украине Диалло может настаивать на уходе из "Динамо", чем будут готовы воспользоваться и переманить в свой состав талантливого игрока киевлян.

Напомним, Диалло продлил контракт с "Динамо" на пять лет в конце прошлого года. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Score.fr

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