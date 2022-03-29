Топ-клубы Европы претендуют на звезду юношеской команды Динамо

19-летний вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло попал в сферу интересов четырех европейских клубов. Об этом сообщает score.fr.

Согласно данным источника, сенегалец может продолжить карьеру в "Барселоне", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Сити" или "Марселе".

Вероятно, команды понимают, что из-за войны Украине Диалло может настаивать на уходе из "Динамо", чем будут готовы воспользоваться и переманить в свой состав талантливого игрока киевлян.

Напомним, Диалло продлил контракт с "Динамо" на пять лет в конце прошлого года. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го.