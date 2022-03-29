Топ-клубы Европы претендуют на звезду юношеской команды Динамо
Хотят воспользоваться войной в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло попал в сферу интересов четырех европейских клубов. Об этом сообщает score.fr.
Согласно данным источника, сенегалец может продолжить карьеру в "Барселоне", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Сити" или "Марселе".
Вероятно, команды понимают, что из-за войны Украине Диалло может настаивать на уходе из "Динамо", чем будут готовы воспользоваться и переманить в свой состав талантливого игрока киевлян.
Напомним, Диалло продлил контракт с "Динамо" на пять лет в конце прошлого года. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го.
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