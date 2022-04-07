"Если проиграет Украина, проиграет запад". Тренер Динамо U19 - о поражении Спортингу и не только
Сегодня его клуб вылетел из еврокубков
Фото: ФК Динамо
Наставник юниорской команды "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал сегодняшний матч против "Спортинга", а также высказался на более важные темы.
"Хочу выразить огромную благодарность президенту "Стяуа", всему персоналу клуба за то, что приняли нас и предоставили все условия для тренировок. Благодаря этому мы провели хорошую подготовку к матчу против "Спортинга".
Что касается дальнейших планов нашей команды, то пока ничего не могу вам сказать. Мы встретимся с президентом клуба, будем обсуждать это и принимать решение.
Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к миру. Стала ясна цель российских фашистов и нелюдей – это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры колеблются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, пытать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны – россии.
Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина, то проиграет Запад. Хочу, чтобы все это услышали.
Слава Украине. Слава украинскому народу. Все будет Украина!", - цитирует Костюка сайт киевлян.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 - Спортинг U-19 1:2. Можно ли было требовать большего?
- Динамо U-19 – Спортинг U-19. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала юношеской ЛЧ
- Мэр Днепра рекомендует женщинам, детям и пожилым людям выехать из города
- Динамо U-19 - Спортинг U-19: где и когда смотреть матч Юношеской лиги УЕФА
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети