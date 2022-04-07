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"Если проиграет Украина, проиграет запад". Тренер Динамо U19 - о поражении Спортингу и не только

U-19
(1 голосов)

Сегодня его клуб вылетел из еврокубков

"Если проиграет Украина, проиграет запад". Тренер Динамо U19 - о поражении Спортингу и не только

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Наставник юниорской команды "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал сегодняшний матч против "Спортинга", а также высказался на более важные темы.

"Хочу выразить огромную благодарность президенту "Стяуа", всему персоналу клуба за то, что приняли нас и предоставили все условия для тренировок. Благодаря этому мы провели хорошую подготовку к матчу против "Спортинга".

Что касается дальнейших планов нашей команды, то пока ничего не могу вам сказать. Мы встретимся с президентом клуба, будем обсуждать это и принимать решение.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к миру. Стала ясна цель российских фашистов и нелюдей – это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры колеблются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, пытать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны – россии.

Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина, то проиграет Запад. Хочу, чтобы все это услышали.

Слава Украине. Слава украинскому народу. Все будет Украина!", - цитирует Костюка сайт киевлян.

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В статье: Игорь Костюк Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.04.2022 в 22:44
они на голову выше вас --так играть нельзя --тренеруйтесь-сделаем выводы -это хороший урок а когда играть будете
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