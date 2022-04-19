Александрия отпустила 18-летнего украинца в аренду в чемпионат Венгрии
До завершения сезона
Фото: mtklabdarugas
Полузащитник "Александрии" U-19 Максим Радченко нашел себе новую команду.
18-летний украинец будет выступать на правах аренды за венгерский МТК. Об этом сообщает агент футболиста Симон Балаж.
Соглашение рассчитано до завершения сезона.
В текущем сезоне Радченко провел 13 матчей за "Александрию" в чемпионате Украины U-19. МТК находится на последнем месте в чемпионате Венгрии.
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Источник:Instagram
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