Александрия отпустила 18-летнего украинца в аренду в чемпионат Венгрии

Полузащитник "Александрии" U-19 Максим Радченко нашел себе новую команду.

18-летний украинец будет выступать на правах аренды за венгерский МТК. Об этом сообщает агент футболиста Симон Балаж.

Соглашение рассчитано до завершения сезона.

В текущем сезоне Радченко провел 13 матчей за "Александрию" в чемпионате Украины U-19. МТК находится на последнем месте в чемпионате Венгрии.