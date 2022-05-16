Рух U-19 доиграет два пропущенных матча чемпионата Украины в Польше
На кону - путевка в Юношескую лигу УЕФА
Фото: ФК Рух
Исполнительный комитет УАФ рассмотрел просьбу ФК "Рух" и согласовал проведение двух несыгранных матчей Чемпионата юношеских команд УПЛ.
Матчи 11-го и 19-го тура Юношеского чемпионата Украины:
- "Ингулец" - "Рух", 17 мая, 13:00.
- "Рух" - "Колос", 20 мая, 13:00.
*Время начала матчей киевское. Обе встречи пройдут в польском городе Санок на стадион KS "Wiki Sanok".
Добавим, что от результатов матчей зависит судьба в юношеском первенстве: в случае двух побед "Рух" станет чемпионом и выйдет в Юношескую лигу УЕФА.
Напомним, на момент приостановления чемпионата "Рух" занимал 3-е место, отставая от лидирующего "Динамо" на 5 очков. При этом львовский коллектив провел на три игры меньше, чем киевский.
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