Рух U-19 доиграет два пропущенных матча чемпионата Украины в Польше

Исполнительный комитет УАФ рассмотрел просьбу ФК "Рух" и согласовал проведение двух несыгранных матчей Чемпионата юношеских команд УПЛ.

Матчи 11-го и 19-го тура Юношеского чемпионата Украины:

"Ингулец" - "Рух", 17 мая, 13:00.

"Рух" - "Колос", 20 мая, 13:00.

*Время начала матчей киевское. Обе встречи пройдут в польском городе Санок на стадион KS "Wiki Sanok".

Добавим, что от результатов матчей зависит судьба в юношеском первенстве: в случае двух побед "Рух" станет чемпионом и выйдет в Юношескую лигу УЕФА.

Напомним, на момент приостановления чемпионата "Рух" занимал 3-е место, отставая от лидирующего "Динамо" на 5 очков. При этом львовский коллектив провел на три игры меньше, чем киевский.