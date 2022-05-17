Рух U-19 разгромил Ингулец и обошел Шахтер в турнирной таблице
Желто-черные поборются за путевку в Юношеской лиге УЕФА
Фото: ФК Рух
Во вторник, 17 мая, состоялся перенесенный матч 11-го тура Юношеского чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Рухом". Поединок прошел в польском городе Санок на стадионе Wiki Sanok и завершился разгромной победой львовского коллектива (6:1).
После этой победы "желто-черные" набрали 44 балла и сократили отставание от "Динамо" до 2 очков. "Шахтер" опустился на третью позицию с 43 баллам.
Уже 20 мая подопечные Виталия Пономарева проведут игру 19-го тура против "Колоса", где определится судьба путевки в Юношескую лигу УЕФА. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.
Чемпионат Украины. U-19. "Ингулец" (Петрово) - "Рух" (Львов) 1:6
Голы: Карабин, 6, 21, 38, Лях, 32, Роман, 45, Пастух, 67 – Бойко, 70.
"Рух" U-19: Ледвий, Лях, Холод, Слюбик (Слюсар, 45), Роман, Подгурский, Квасниця (Рогачов, 55), Сапуга (Притула, 45), Пастух, Рунич (Непейпиев, 45), Карабин (Кондраков, 45).
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