Рух U-19 разгромил Ингулец и обошел Шахтер в турнирной таблице

Во вторник, 17 мая, состоялся перенесенный матч 11-го тура Юношеского чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Рухом". Поединок прошел в польском городе Санок на стадионе Wiki Sanok и завершился разгромной победой львовского коллектива (6:1).

После этой победы "желто-черные" набрали 44 балла и сократили отставание от "Динамо" до 2 очков. "Шахтер" опустился на третью позицию с 43 баллам.

Уже 20 мая подопечные Виталия Пономарева проведут игру 19-го тура против "Колоса", где определится судьба путевки в Юношескую лигу УЕФА. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.

Чемпионат Украины. U-19. "Ингулец" (Петрово) - "Рух" (Львов) 1:6

Голы: Карабин, 6, 21, 38, Лях, 32, Роман, 45, Пастух, 67 – Бойко, 70.

"Рух" U-19: Ледвий, Лях, Холод, Слюбик (Слюсар, 45), Роман, Подгурский, Квасниця (Рогачов, 55), Сапуга (Притула, 45), Пастух, Рунич (Непейпиев, 45), Карабин (Кондраков, 45).