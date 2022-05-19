Тренер Руха U-19: Думаю, мы заслуживаем играть в Юношеской лиге УЕФА
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Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев рассказал, заслуживает ли команда бороться за первое место в чемпионате и путевку в Юношескую лигу УЕФА.
Думаю, наша команда заслуживает бороться за самые высокие места. За предыдущие 16 туров, мы имели только одно поражение и считаю, что мы должны были доиграть эти игры, чтобы они были по спортивному принципу, объективно и честно, — сказал Пономарев в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, в пятницу, 20 мая "Рух" U-19 проведет игру 19-го тура против "Колоса", где определится судьба путевки в Юношескую лигу УЕФА. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.
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