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Тренер Руха U-19: Думаю, мы заслуживаем играть в Юношеской лиге УЕФА

U-19
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Львовский коллектив борется за путевку в еврокубки

Тренер Руха U-19: Думаю, мы заслуживаем играть в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев рассказал, заслуживает ли команда бороться за первое место в чемпионате и путевку в Юношескую лигу УЕФА.

Думаю, наша команда заслуживает бороться за самые высокие места. За предыдущие 16 туров, мы имели только одно поражение и считаю, что мы должны были доиграть эти игры, чтобы они были по спортивному принципу, объективно и честно, — сказал Пономарев в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в пятницу, 20 мая "Рух" U-19 проведет игру 19-го тура против "Колоса", где определится судьба путевки в Юношескую лигу УЕФА. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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