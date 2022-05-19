Днепр-1 отказался играть матч чемпионата U-19 против Руха

"Днепр-1 не поддержал инициативу "Руха" доиграть матчи первенства U-19, сообщает ТаТоТаке.

Днепряне руководствовались тем, что большинство футболистов юношеского состава уже находятся за границей и не тренируются, что делает невозможным проведением встречи. "Ингулец" и "Колос", в свою очередь, согласились выехать в Польшу и сыграть матчи за счет львовского клуба.

"Днепр-1", который был третьим соперником "Руха", был против доигрывания. Они сказали "Мы это играть не будем, пишите "технарь", вообще никаких проблем", - передает их слова ведущий программы Михаил Спиваковский.

Также отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис не мешал планам "руховцев". Если львовяне выиграют первенство, Украина впервые в истории будет представлена ​​в юношеской Лиге УЕФА тремя командами. Однако киевлянам предстоит стартовать с раундов квалификации.

Напомним, что "Рух" U-19 уже выиграл свой первый матч против "Ингульца" в Польше со счетом 6:1. В случае победы над "Колосом" львовский клуб гарантирует 1-е место в таблице и путевку в ЮЛЧ.