Тренер Украины U-19: Такой харизматичный человек как Шевчук точно поможет молодым игрокам
Недавно он вошел в тренерский штаб
Фото: dynamo.kiev.ua
Наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал приглашение Вячеслава Шевчука в свой тренерский штаб.
"Вячеслава Анатольевича Шевчука я знаю давно. Мы знаем, какой он отличный игрок. Не один год проиграл за сборную Украины, уже имеет опыт как главного тренера и тренера в Премьер-лиге.
Конечно, такой харизматичный, достаточно опытный. Конечно, этот человек мне поможет в подготовке с такими молодыми игроками. Этот опыт, я уверен, нам поможет", – поведал Езерский.
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Источник:Футбол 1/2/3
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