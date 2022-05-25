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Тренер Украины U-19: Такой харизматичный человек как Шевчук точно поможет молодым игрокам

U-19
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Недавно он вошел в тренерский штаб

Тренер Украины U-19: Такой харизматичный человек как Шевчук точно поможет молодым игрокам

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал приглашение Вячеслава Шевчука в свой тренерский штаб.

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"Вячеслава Анатольевича Шевчука я знаю давно. Мы знаем, какой он отличный игрок. Не один год проиграл за сборную Украины, уже имеет опыт как главного тренера и тренера в Премьер-лиге.

Конечно, такой харизматичный, достаточно опытный. Конечно, этот человек мне поможет в подготовке с такими молодыми игроками. Этот опыт, я уверен, нам поможет", – поведал Езерский.

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В статье: Вячеслав Шевчук Владимир Езерский Украина U-19
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