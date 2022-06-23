Милан, Бавария, Барселона и еще 7 топ-клубов интересуются Диалло

Сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло заинтересовал ряд европейских топ-клубов, пишет немецкое издание Fussball Transfers.

По информации ресурса, 19-летний футболист попал на радары сразу 10 претендентов, а именно "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "РБ Лейпцига", "Марселя", "Лиона", "Монако", "Милана", "Брюгге", "Барселоны" и "Андерлехта".

Перспективный футболист присоединился к "Динамо" летом прошлого года. Сенегалец выступает в молодежной команде киевлян, в которой отличился 18-ю голами в 23-х матчах. Его контракт с киевским клубом действителен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, ранее ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты легионеров - до 30 июня 2023 года.