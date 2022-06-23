Милан, Бавария, Барселона и еще 7 топ-клубов интересуются Диалло
В Европе много желающих подписать вингера "Динамо"
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло заинтересовал ряд европейских топ-клубов, пишет немецкое издание Fussball Transfers.
По информации ресурса, 19-летний футболист попал на радары сразу 10 претендентов, а именно "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "РБ Лейпцига", "Марселя", "Лиона", "Монако", "Милана", "Брюгге", "Барселоны" и "Андерлехта".
Перспективный футболист присоединился к "Динамо" летом прошлого года. Сенегалец выступает в молодежной команде киевлян, в которой отличился 18-ю голами в 23-х матчах. Его контракт с киевским клубом действителен до 31 декабря 2026 года.
Напомним, ранее ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты легионеров - до 30 июня 2023 года.
Популярное сейчас
- "Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко
- Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области
- Знай наших: Гол Малиновского признали лучшим в Аталанте в сезоне
- Верес объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО