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Милан, Бавария, Барселона и еще 7 топ-клубов интересуются Диалло

U-19
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В Европе много желающих подписать вингера "Динамо"

Милан, Бавария, Барселона и еще 7 топ-клубов интересуются Диалло

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

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Сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло заинтересовал ряд европейских топ-клубов, пишет немецкое издание Fussball Transfers.

По информации ресурса, 19-летний футболист попал на радары сразу 10 претендентов, а именно "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "РБ Лейпцига", "Марселя", "Лиона", "Монако", "Милана", "Брюгге", "Барселоны" и "Андерлехта".

Перспективный футболист присоединился к "Динамо" летом прошлого года. Сенегалец выступает в молодежной команде киевлян, в которой отличился 18-ю голами в 23-х матчах. Его контракт с киевским клубом действителен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, ранее ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты легионеров - до 30 июня 2023 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Брюгге Лион Барселона Динамо U-19 (Киев) Марсель Андерлехт (Брюссель) Монако Милан РБ Лейпциг Самба Диалло
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Источник:
Fussball Transfers

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