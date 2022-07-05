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Пока только в молодежку. Бавария заинтересована в подписании Диалло

U-19
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Мюнхенцы рассматривают его на долгосрочную перспективу

Пока только в молодежку. Бавария заинтересована в подписании Диалло

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло продолжает пользоваться спросом на международном уровне.

19-летний сенегалец попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии", сообщает Sky Sports. По информации авторитетного ресурса, сейчас мюнхенцы продолжают искать талантливых молодых игроков в клуб.

Диалло рассматривают как игрока на долгосрочную перспективу, потому что сейчас он еще не достиг уровня первой команды. Поэтому действующий чемпион Германии готов дать футболисту возможность прогрессировать в молодежной команде.

Ранее сообщалось об интересе со стороны ряда топ-клубов Европы - "Боруссии" Дортмунд, "РБ Лейпцига", "Марселя", "Лиона", "Монако", "Милана", "Брюгге", "Барселоны" и "Андерлехта".

Его контракт с киевским "Динамо" действителен до 31 декабря 2026 года.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Sky Sports

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