Пока только в молодежку. Бавария заинтересована в подписании Диалло
Мюнхенцы рассматривают его на долгосрочную перспективу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло продолжает пользоваться спросом на международном уровне.
19-летний сенегалец попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии", сообщает Sky Sports. По информации авторитетного ресурса, сейчас мюнхенцы продолжают искать талантливых молодых игроков в клуб.
Диалло рассматривают как игрока на долгосрочную перспективу, потому что сейчас он еще не достиг уровня первой команды. Поэтому действующий чемпион Германии готов дать футболисту возможность прогрессировать в молодежной команде.
Ранее сообщалось об интересе со стороны ряда топ-клубов Европы - "Боруссии" Дортмунд, "РБ Лейпцига", "Марселя", "Лиона", "Монако", "Милана", "Брюгге", "Барселоны" и "Андерлехта".
Его контракт с киевским "Динамо" действителен до 31 декабря 2026 года.
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