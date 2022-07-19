Из телеэксперта в тренеры. Экс-игрок Шахтера получил должность в клубе

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик решил сменить род деятельности. 41-летний специалист вернулся в донецкий клуб, но уже в другой роли.

Белик вошел в тренерский штаб "Шахтера" U-19, сообщает официальный сайт "горняков". Возглавляет юношескую команду, по-прежнему, Оскар Ратулура. Кроме Белика, его ассистентами являются Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Артем Кулик (тренер по физподготовке) и Роман Гаврилов (тренер вратарей).

Напомним, что Белик является воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" он выступал с 1999 по 2008 годы. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга". В последнее время работал экспертом на канал "Футбол1/2/3".