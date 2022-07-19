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Из телеэксперта в тренеры. Экс-игрок Шахтера получил должность в клубе

U-19
(3 голосов)

Решил сменить род деятельности

Из телеэксперта в тренеры. Экс-игрок Шахтера получил должность в клубе

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик решил сменить род деятельности. 41-летний специалист вернулся в донецкий клуб, но уже в другой роли.

Белик вошел в тренерский штаб "Шахтера" U-19, сообщает официальный сайт "горняков". Возглавляет юношескую команду, по-прежнему, Оскар Ратулура. Кроме Белика, его ассистентами являются Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Артем Кулик (тренер по физподготовке) и Роман Гаврилов (тренер вратарей).

Напомним, что Белик является воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" он выступал с 1999 по 2008 годы. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга". В последнее время работал экспертом на канал "Футбол1/2/3".

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В статье: Алексей Белик Шахтер U-19
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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