Из телеэксперта в тренеры. Экс-игрок Шахтера получил должность в клубе
Решил сменить род деятельности
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик решил сменить род деятельности. 41-летний специалист вернулся в донецкий клуб, но уже в другой роли.
Белик вошел в тренерский штаб "Шахтера" U-19, сообщает официальный сайт "горняков". Возглавляет юношескую команду, по-прежнему, Оскар Ратулура. Кроме Белика, его ассистентами являются Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Артем Кулик (тренер по физподготовке) и Роман Гаврилов (тренер вратарей).
Напомним, что Белик является воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" он выступал с 1999 по 2008 годы. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга". В последнее время работал экспертом на канал "Футбол1/2/3".
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