Легендарный футболист Динамо возглавил молодежку Кривбасса

"Кривбасс" определился с новым главным тренером для молодежной команды. Им стал легендарный экс-футболист сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский.

48-летний специалист подписал с красно-белыми контракт сроком на 2 года, сообщает клубная пресс-служба. В скором времени молодежка начнет подготовку к новому сезону под его руководством.

Напомним, что Виталий Владиславович начал тренерскую карьеру в 2012 году. Он вместе с Валентином Белькевичем был назначен тренером юниоров "Динамо", а со следующего года стал ассистентом тренера в молодежной команде киевлян. В последнее время Косовский возглавлял юношескую команду "Ворсклы".