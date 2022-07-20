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Легендарный футболист Динамо возглавил молодежку Кривбасса

U-19
(3 голосов)

В последнее время он работал в структуре "Ворсклы"

Легендарный футболист Динамо возглавил молодежку Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" определился с новым главным тренером для молодежной команды. Им стал легендарный экс-футболист сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский.

48-летний специалист подписал с красно-белыми контракт сроком на 2 года, сообщает клубная пресс-служба. В скором времени молодежка начнет подготовку к новому сезону под его руководством.

Напомним, что Виталий Владиславович начал тренерскую карьеру в 2012 году. Он вместе с Валентином Белькевичем был назначен тренером юниоров "Динамо", а со следующего года стал ассистентом тренера в молодежной команде киевлян. В последнее время Косовский возглавлял юношескую команду "Ворсклы".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Виталий Косовский
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Источник:
ФК Кривбасс

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