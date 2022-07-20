Легендарный футболист Динамо возглавил молодежку Кривбасса
В последнее время он работал в структуре "Ворсклы"
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" определился с новым главным тренером для молодежной команды. Им стал легендарный экс-футболист сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский.
48-летний специалист подписал с красно-белыми контракт сроком на 2 года, сообщает клубная пресс-служба. В скором времени молодежка начнет подготовку к новому сезону под его руководством.
Напомним, что Виталий Владиславович начал тренерскую карьеру в 2012 году. Он вместе с Валентином Белькевичем был назначен тренером юниоров "Динамо", а со следующего года стал ассистентом тренера в молодежной команде киевлян. В последнее время Косовский возглавлял юношескую команду "Ворсклы".
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