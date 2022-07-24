Динамо U-19 минимально победило Астон Виллу U-19 благодаря пенальти

Киевское "Динамо" U-19 принимает участие в товарищеском турнире CEE Cup 2022, который проходит в чешской столице Праге. Первым соперником подопечных Игоря Костюка стал английский "Астон Вилла".

Несмотря на то, что это был первый поединок юных динамовцев после долгого перерыва, именно они создали больше опасных моментов у ворот соперника в первом тайме. Боль после навеса пробил в нескольких сантиметрах от стойки, с хорошим дальним ударом Яцика справился голкипер, а Саленко примерно с предела штрафной попал выше ворот.

Во втором тайме расклад сил не изменился: "Динамо" больше и лучше атаковало. Боль снова создала опасность после навеса – на этот раз попал в перекладину, но главный момент произошел на 70-й минуте: динамовцы заработали пенальти. Игрок бирмингемцев сыграл в собственной штрафной рукой, за что был удален. Кремчанин с точки не промахнулся: пробил точно в левый угол.

Во втором и финальном поединке турнира киевляне встретятся с хозяевами – пражской "Славией". Команды разыграют между собой титул победителя, ведь чехи тоже взяли верх в своем первом матче над "Астон Виллой" (2:1). Встреча состоится 24 июля в 18:30 по Киеву.

Турнир CEE Cup 2022

"Динамо" (Киев, Украина) – "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) – 1:0

"Динамо": 12. Авраменко, 20. Гусев, 4. Боль, 17. Филатов, 8. Бенедюк, 6. Яцик, 22. Саленко, 19. Маткевич, 7. Слесарь, 10. Царенко, 9. Горбач

На замену выходили: 36. День, 13. Кремчанин, 3. Балаба, 28. Белоконь,14. Килевой

Гол: Кремчанин (71, с пенальти)

Удален: Ревен (70)