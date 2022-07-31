Рух U-19 расписал ничью со сборной Аргентины U-20
Впереди еще минимум два поединка
Офіційний сайт Руху/Автор невідомий
Вчера, 30 июля, львовский "Рух U-19" стартовал на международном элитном турнире COTIF с ничьей. Соперником украинской команды стала сборная Аргентины U-20, которую тренирует бывший игрок "Барселоны" и "Ливерпуля" Хавьер Маскерано.
"Рух" ничем не уступало своим более именитым соперникам и даже смогло забить на старте второго тайма, однако гол отменили из-за офсайда. Мощная борьба на всех клочках поля завершилась нулями на табло – первое заработанное очко обеих команд на турнире.
Впереди на львовян ожидают еще поединки против "Альсиры" U-19 2 августа и "Валенсии" U-19 4 августа. В случае, если "Рух" займет первое или второе место в группе, подопечные Виталия Пономарева получат возможность сыграть в полуфинале турнира и продолжить борьбу за трофей.
Международный турнир COTIF. Л'Алкудия, Валенсия, Испания
"Рух" U-19 (Львов) – сборная Аргентины U-20 0:0
"Рух" U-19 (Львов): Ледвий, Роман, Холод, Савчук, Китела, Пастух, Подгурский, Сапуга, Непейпиев, Квасница (Федор О., 67), Теслюк
Предупреждения: Теслюк, 22, Столярчук, 62
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