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Матч юношеских команд Черноморца и Вереса прервался из-за воздушной тревоги

U-19
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Уже в первом туре

Матч юношеских команд Черноморца и Вереса прервался из-за воздушной тревоги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как вы знаете, уже завтра стартует чемпионат Украины по футболу. Однако матчи юношеского первенства традиционно проводятся на один день раньше.

Игра "Черноморец U19" - "Верес U19" столкнулась с реалиями нового времени уже в первом туре. Команды смогли отыграть 86 минут, после чего была объявлен воздушная тревога.

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Игроки, персонал и судейская бригада проследовали в укрытие. Отметим, что на момент остановки встречи одесситы вели со счетом 3:1. Игра была возобновлена после окончания тревоги - спустя 25 минут.

Матч "Черноморец U19" - "Верес U19" проводится в Киеве на стадионе Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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