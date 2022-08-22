Матч юношеских команд Черноморца и Вереса прервался из-за воздушной тревоги

Как вы знаете, уже завтра стартует чемпионат Украины по футболу. Однако матчи юношеского первенства традиционно проводятся на один день раньше.

Игра "Черноморец U19" - "Верес U19" столкнулась с реалиями нового времени уже в первом туре. Команды смогли отыграть 86 минут, после чего была объявлен воздушная тревога.

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Игроки, персонал и судейская бригада проследовали в укрытие. Отметим, что на момент остановки встречи одесситы вели со счетом 3:1. Игра была возобновлена после окончания тревоги - спустя 25 минут.

Після відбою повітряної тривоги команди повертаються на поле та отримують 5 хвилин для розминки і матч дограють pic.twitter.com/0TYavQVr62 — Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) August 22, 2022

Матч "Черноморец U19" - "Верес U19" проводится в Киеве на стадионе Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного