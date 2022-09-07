Молодежь задала темп. Лейпциг U19 – Шахтер U19 0:2. Обзор матча, видео голов

Этот матч состоялся до начала поединка между основными командами, но именно эта игра задала темп в противостоянии "Лейпцига" и "Шахтера". Юноши "горняков" победили, конечно, не так феерично, как взрослая команда, но тоже ярко. Здесь и красавцы-голы, и фейерверк эмоций, и перспективы на будущее.

Смотрите, как это было, в видеобзоре матча Юношеской лиги УЕФА "Лейпциг" U19 – "Шахтер" U19.

Юношеская лига УЕФА

"Лейпциг" U19 – "Шахтер" U19 0:2

Голы: Булеза 16, Сигеев 78