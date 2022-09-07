Ратулутра: Юноши Шахтера пытались играть в качественный футбол
Молодежка "горняков" обыграла сверстников из Лейпцига
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра рассказал о победе над "Лейпцигом" U-19 (2:0) в 1-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
– Очень интересная игра против очень интересного оппонента. Довольны, что команда победила и продемонстрировала качественный футбол.
– Сравните два тайма – какой в исполнении "Шахтера" понравился больше?
– Оба тайма были интересны с точки зрения игры. "Лейпциг" больше действовал за счет физических качеств, мы же пытались показывать свою игру, иногда у нас это очень хорошо получалось, в чем заслуга футболистов. Они хорошо подготовились и пытались играть в качественный футбол, что и вылилось в конечный результат.
– Кого из игроков хотели бы выделить персонально?
– Вся команда была одной семьей, все бились друг за друга. Забитые мячи – кропотливая работа всей команды.
– Андрей Булеза рассказал, что накануне матча у тренерского штаба было ощущение, что он должен забить. У вас также было.
– Очень хорошо, что Булеза забил гол, но мы готовим всех ребят одинаково. Каждый должен верить, что в любом матче может реализовать свой момент.
– Согласитесь, что некоторые отрезки матча были за немцами?
– Да, были моменты, когда соперник действовал первым номером и преимущество было за ним. Но мы вытерпели, переламывали игру и пытались играть в свой футбол – это самое главное в нынешних условиях.
– Старт еврокубка "Шахтеру" удался. Чего ожидаете от соперников в следующих матчах?
– В первую очередь мы довольны тем, что наши ребята получили международный опыт. Они должны прогрессировать, сравнивать себя с другими и выходить на новый уровень, - сказав Ратулутра.
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