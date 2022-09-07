Ратулутра: Юноши Шахтера пытались играть в качественный футбол

Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра рассказал о победе над "Лейпцигом" U-19 (2:0) в 1-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

– Очень интересная игра против очень интересного оппонента. Довольны, что команда победила и продемонстрировала качественный футбол.

– Сравните два тайма – какой в исполнении "Шахтера" понравился больше?

– Оба тайма были интересны с точки зрения игры. "Лейпциг" больше действовал за счет физических качеств, мы же пытались показывать свою игру, иногда у нас это очень хорошо получалось, в чем заслуга футболистов. Они хорошо подготовились и пытались играть в качественный футбол, что и вылилось в конечный результат.

– Кого из игроков хотели бы выделить персонально?

– Вся команда была одной семьей, все бились друг за друга. Забитые мячи – кропотливая работа всей команды.

– Андрей Булеза рассказал, что накануне матча у тренерского штаба было ощущение, что он должен забить. У вас также было.

– Очень хорошо, что Булеза забил гол, но мы готовим всех ребят одинаково. Каждый должен верить, что в любом матче может реализовать свой момент.

– Согласитесь, что некоторые отрезки матча были за немцами?

– Да, были моменты, когда соперник действовал первым номером и преимущество было за ним. Но мы вытерпели, переламывали игру и пытались играть в свой футбол – это самое главное в нынешних условиях.

– Старт еврокубка "Шахтеру" удался. Чего ожидаете от соперников в следующих матчах?

– В первую очередь мы довольны тем, что наши ребята получили международный опыт. Они должны прогрессировать, сравнивать себя с другими и выходить на новый уровень, - сказав Ратулутра.