Дебютный матч Руха U-19 в ЮЛЧ можно будет посетить бесплатно
Поединок пройдет в Люблине (Польша)
Фото: uefa youth league
Львовский "Рух" приглашает украинскую диаспору в Польше поддержать юниорскую команду в историческом матче Юношеской лиги УЕФА.
Оба поединка первого раунда пройдут на стадионе "Заглембе Любин" против одноименной команды. Первая номинально домашняя игра для "Руха" состоится уже завтра, 14 сентября, в 17:00 по местному времени (18:00 по киевскому). Вход на стадион бесплатный.
Ответный матч запланирован на 5 октября.
Все, кто не смогут попасть на стадион, могут просмотреть поединок в прямом эфире на Рух ТВ (платформа Мегого). Начало трансляции в 17:30 по украинскому времени.
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