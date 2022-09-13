Дебютный матч Руха U-19 в ЮЛЧ можно будет посетить бесплатно

Львовский "Рух" приглашает украинскую диаспору в Польше поддержать юниорскую команду в историческом матче Юношеской лиги УЕФА.

Оба поединка первого раунда пройдут на стадионе "Заглембе Любин" против одноименной команды. Первая номинально домашняя игра для "Руха" состоится уже завтра, 14 сентября, в 17:00 по местному времени (18:00 по киевскому). Вход на стадион бесплатный.

Ответный матч запланирован на 5 октября.

Все, кто не смогут попасть на стадион, могут просмотреть поединок в прямом эфире на Рух ТВ (платформа Мегого). Начало трансляции в 17:30 по украинскому времени.