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Дебютный матч Руха U-19 в ЮЛЧ можно будет посетить бесплатно

U-19
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Поединок пройдет в Люблине (Польша)

Дебютный матч Руха U-19 в ЮЛЧ можно будет посетить бесплатно

Фото: uefa youth league

Новина українською

Львовский "Рух" приглашает украинскую диаспору в Польше поддержать юниорскую команду в историческом матче Юношеской лиги УЕФА.

Оба поединка первого раунда пройдут на стадионе "Заглембе Любин" против одноименной команды. Первая номинально домашняя игра для "Руха" состоится уже завтра, 14 сентября, в 17:00 по местному времени (18:00 по киевскому). Вход на стадион бесплатный.

Ответный матч запланирован на 5 октября.

Все, кто не смогут попасть на стадион, могут просмотреть поединок в прямом эфире на Рух ТВ (платформа Мегого). Начало трансляции в 17:30 по украинскому времени.

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В статье: Юношеская Лига Чемпионов Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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