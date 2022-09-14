Наставник Руха U-19: Будем искать слабые места у Заглембе

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев дал комментарий накануне первого исторического поединка своей команды в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, юниоры львовского клуба сыграют против польского "Заглембе".

"Я не думаю, что игроков нужно дополнительно настраивать на игру против "Заглембе", ведь это для них первый матч на таком уровне. Наоборот, нужно их успокоить, чтобы они вышли на поле без лишних эмоций. "Заглембе" – это чемпион своей страны. За последние 10 лет этот клуб очень хорошо развивается, особенно в плане воспитания молодых футболистов. В этой команде много игроков сборных разных возрастов. Потому это достаточно сложный соперник. Мы играем 2 матча в гостях, это переезды, неблизкая дорога, поэтому "Заглембе" будет иметь небольшое преимущество в этом аспекте.

Мы еще думаем над стартовым составом, но по регламенту всего 3 игрока 2003 года рождения могут сыграть в одном матче. Наша команда, получившая право сыграть в Юношеской лиге УЕФА, в основном состояла из футболистов 2003 и 2004 годов рождения. Некоторые игроки 2003 года не смогут сыграть в этом матче. Но нужно проходить дальше, чтобы у всех был шанс сыграть на турнире.

"Заглембе" играет в современный футбол, в клубе очень хорошая селекция, футболисты индивидуально сильны. Мы будем искать слабые места у этого соперника и играть в свой футбол – агрессивно со скорыми переходами из обороны в атаку", - цитирует Пономарева официальный сайт "Руха".