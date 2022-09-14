Рух U-19 начал с победы первый в своей истории еврокубковый поход

Львовский "Рух" U-19, который прошлогодний чемпионат Украины среди девятнадцатилетних закончил на первом месте (турнир не был доигран из-за войны), начал первую в своей истории еврокубковую кампанию. Начал удачно.

В первом раунде "руховцы" волей жребия попали на представителя Польши "Заглембе" из Любина. Сценарий первого матча складывался очень тяжело для украинской команды. На 49-й минуте вторую желтую получил защитник Слюбык, но к тому времени "Рух" вел уже 1:0 (гол Непейпиева на 24-й минуте). Поэтому номинальные хозяева сконцентрировались на том, чтобы не пропустить и удержать преимущество. Успешно. Теперь перед ответным матчем у "Руха" есть небольшой гандикап.

Ответный матч состоится через три недели.

Юношеская лига УЕФА. Первый раунд

"Рух" U-19 – "Заглембе" U-19 1:0

Гол: Непейпиев 24