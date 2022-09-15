Пономарев: В противостоянии с Заглембе U-19 еще ничего не решено

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы над польским "Заглембе" (1:0) в матче Юношеской лиги УЕФА.

"Я благодарю ребят за эту игру. Весь второй тайм мы играли в меньшинстве, и игрокам удалось сохранить победный счет. В первом тайме они выполняли нашу установку на матч, во втором тайме, после удаления, мы, конечно, изменили наш план на игру. Но это только первый матч, потому в противостоянии с "Заглембе" еще ничего не решено.

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Для футболистов это был первый матч на таком уровне. Перед поединком мы успокаивали ребят, но само название турнира заставило игроков волноваться. Было заметно на первых минутах присутствовал небольшой мандраж, но уже после 15-й минуты успокоились и забили гол. Считаю, что в первом тайме было преимущество", - сказал Пономарев.