Пономарев: В противостоянии с Заглембе U-19 еще ничего не решено
Тренер "Руха" U-19 дал послематчевый комментарий
Фото: fcrukh.com
Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы над польским "Заглембе" (1:0) в матче Юношеской лиги УЕФА.
"Я благодарю ребят за эту игру. Весь второй тайм мы играли в меньшинстве, и игрокам удалось сохранить победный счет. В первом тайме они выполняли нашу установку на матч, во втором тайме, после удаления, мы, конечно, изменили наш план на игру. Но это только первый матч, потому в противостоянии с "Заглембе" еще ничего не решено.
Для футболистов это был первый матч на таком уровне. Перед поединком мы успокаивали ребят, но само название турнира заставило игроков волноваться. Было заметно на первых минутах присутствовал небольшой мандраж, но уже после 15-й минуты успокоились и забили гол. Считаю, что в первом тайме было преимущество", - сказал Пономарев.
Популярное сейчас
- Йовичевич: Этот Селтик агрессивен в прессинге, не давал дышать вообще
- Мадридскую машину не остановить. Реал - Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов
- Холанд-акробат. Манчестер Сити - Боруссия (Дортмунд) 2:1. Обзор матча, видео голов
- Дебютный матч Руха U-19 в ЮЛЧ можно будет посетить бесплатно
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО