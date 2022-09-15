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Капитан Руха U-19: В начале матча немного нервничали, это было заметно

U-19
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Львовский клуб дебютировал в Юношеской лиге УЕФА с победы

Капитан Руха U-19: В начале матча немного нервничали, это было заметно

Фото: fcrukh.com

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Капитан "Руха" U-19 Денис Пидгурский поделился эмоциями после победы над ровесниками из польского "Заглембе" (1:0) в матче Юношейской лиги УЕФА.

"Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которых было достаточно немало на стадионе, это нас удивило. Мы до последней минуты на поле сражались за них и наших воинов, которые на передовой защищают наше государство. Тренерский штаб перед игрой предоставил всю необходимую нам информацию. Мы вышли на поле и, считаю, сделали все от нас зависящее. Это наша первая игра в Юношеской лиге УЕФА, в начале матча немного нервничали, это было заметно, но тренерский штаб нас поддержал, подбодрил и это дало свой результат.

Во втором тайме мы планировали прессинговать соперника на их части поля, но Богдан Слюбик получил удаление. Считаю, что вторую желтую карточку арбитр мог не давать. Но мы поддержали нашего защитника, думаю, это станет для него уроком на будущее. После победы мы не расслабляемся, ведь вскоре ответный матч. В этой встрече еще ничего не решено, счет очень скользкий. Вторая игра будет еще тяжелее, чем эта", — сказал Пидгурский.

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В статье: ФК Заглембе (Любин) Рух U19 (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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