Эдмар рассказал, почему решил вернуться в Украину

Помощник старшого тренера "Металлиста 1925" U-19 Эдмар рассказал, почему решил вернуться в харьковский клуб.

— Приятно вернуться в Украину, я очень хотел этого. Футбол здесь на очень хорошем уровне, очень много молодых и перспективных украинских игроков. Для меня это новый опыт, мне еще тоже нужно учиться. Но я могу передать свой опыт ребятам.

— Не было ли страха из-за постоянных воздушных тревог и обстрелов?

— Конечно, все переживают за такие моменты. Но надо верить, что война как можно быстрее закончится.

— Какие были эмоции, когда вы узнали, что бомбят Харьков?

— Это страшно. Страшно даже думать об этом. Там мой тесть и очень много друзей. Нет слов.

— Как к событиям в Украине отнеслись в США и Бразилии?

— Они пытаются помогать украинцам. Америка - 100% на стороне Украины, — сказал Эдмар в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.