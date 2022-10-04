Эдмар рассказал, почему решил вернуться в Украину
Он работает с "Металлистом 1925" U-19
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Помощник старшого тренера "Металлиста 1925" U-19 Эдмар рассказал, почему решил вернуться в харьковский клуб.
— Приятно вернуться в Украину, я очень хотел этого. Футбол здесь на очень хорошем уровне, очень много молодых и перспективных украинских игроков. Для меня это новый опыт, мне еще тоже нужно учиться. Но я могу передать свой опыт ребятам.
— Не было ли страха из-за постоянных воздушных тревог и обстрелов?
— Конечно, все переживают за такие моменты. Но надо верить, что война как можно быстрее закончится.
— Какие были эмоции, когда вы узнали, что бомбят Харьков?
— Это страшно. Страшно даже думать об этом. Там мой тесть и очень много друзей. Нет слов.
— Как к событиям в Украине отнеслись в США и Бразилии?
— Они пытаются помогать украинцам. Америка - 100% на стороне Украины, — сказал Эдмар в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
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