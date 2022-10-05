Сегодня Рух U-19 проведет ответный матч в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 5 октября, состоится ответный матч первого раунда Юношеской лиги УЕФА. В плей-офф представителей лиг "Рух" U-19 проведет игру против польской команды "Заглембе" U-19.

Первый поединок завершился минимальной победой львовян (1:0). Встреча пройдет на стадионе клуба "Заглембе" в городе Любин. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

"Шахтер" U-19 сыграет с одногодками из "Реала" на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 15:00. Напомним, юноши "горняков" обыграли "Лейпциг" U-19 (2:0) и "Селтик" U-19 (2:1) и единолично занимают первое место в группе F.