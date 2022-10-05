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Стал известен состав Шахтера U-19 на матч ЮЛЧ против Реала

U-19
(1 голосов)

Начало - в 15:00

Стал известен состав Шахтера U-19 на матч ЮЛЧ против Реала

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В среду, 5 октября "Шахтер" сыграет против "Реала" в рамках 3-го тура Юношеской Лиги УЕФА.

Стали известны стартовые составы команд на игру:

"Шахтер" U-19: Твардовский (к) – Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко – Роспутько – Пушкарев, Сигеев, Лосенко, Ющенко – Погорелый;

Запасные: Барченко, Башмарин, Глущенко, Янович, Цуканов, Сметана, Ломага.

"Реал" U-19: Пинейро – Юси, Серрано, Наверос, Тобиас – П. Перес, Байшаули, Анхель (к) – Гонсало, Браво, Фортуни;

Запасные: Кетглас, Л. Перес, Акоста, Посуэло, Кабрера, Герреро, Химене.

Матч начнется в 15:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк)
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Источник:
uefa

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