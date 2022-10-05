Стал известен состав Шахтера U-19 на матч ЮЛЧ против Реала
Начало - в 15:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 5 октября "Шахтер" сыграет против "Реала" в рамках 3-го тура Юношеской Лиги УЕФА.
Стали известны стартовые составы команд на игру:
"Шахтер" U-19: Твардовский (к) – Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко – Роспутько – Пушкарев, Сигеев, Лосенко, Ющенко – Погорелый;
Запасные: Барченко, Башмарин, Глущенко, Янович, Цуканов, Сметана, Ломага.
"Реал" U-19: Пинейро – Юси, Серрано, Наверос, Тобиас – П. Перес, Байшаули, Анхель (к) – Гонсало, Браво, Фортуни;
Запасные: Кетглас, Л. Перес, Акоста, Посуэло, Кабрера, Герреро, Химене.
Матч начнется в 15:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
???? Склад «Шахтаря» на суперматч @UEFAYouthLeague з «Реалом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 5, 2022
⚽️ #РеалШахтар
⏰ 15:00
???? MEGOGO#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/S4ODJlOh5V
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