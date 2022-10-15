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Шахтер U19 - Динамо U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

U-19
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Топовая битва в украинском юношеском футболе

Шахтер U19 - Динамо U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На данный момент команды сыграли разное количество игр, но имеют по тринадцать очков. Этого достаточно, чтобы занимать текущие третью и четвертую ступеньки в таблице Юношеского чемпионата. Впереди с преимуществом в три балла "Рух", также на два очка больше дуэта грандов у "Металлиста". Уступать нельзя ни с турнирной точки зрения, ни с точки зрения принципиальности. Поэтому ожидаем интригующую битву победителей семи из восьми юношеских чемпионатов Украины.

Юношеский чемпионат Украины. 7-й тур
15 октября. Львов. НТБ "Рух". Начало в 11:00
"Шахтер" U19 - "Динамо" U19

Трансляция ФК "Шахтер"

Трансляция ФК "Динамо"

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В статье: Динамо U19 (Киев) Шахтер U19 (Донецк)
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