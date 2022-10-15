Шахтер U19 - Динамо U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На данный момент команды сыграли разное количество игр, но имеют по тринадцать очков. Этого достаточно, чтобы занимать текущие третью и четвертую ступеньки в таблице Юношеского чемпионата. Впереди с преимуществом в три балла "Рух", также на два очка больше дуэта грандов у "Металлиста". Уступать нельзя ни с турнирной точки зрения, ни с точки зрения принципиальности. Поэтому ожидаем интригующую битву победителей семи из восьми юношеских чемпионатов Украины.

Юношеский чемпионат Украины. 7-й тур

15 октября. Львов. НТБ "Рух". Начало в 11:00

"Шахтер" U19 - "Динамо" U19

Трансляция ФК "Шахтер"

Трансляция ФК "Динамо"