  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Диалло и Царенко на месте. Стали известны составы команд на матч Шахтер - Динамо U-19
В тренде

Диалло и Царенко на месте. Стали известны составы команд на матч Шахтер - Динамо U-19

U-19
(1 голосов)

Поединок начнется уже скоро

Диалло и Царенко на месте. Стали известны составы команд на матч Шахтер - Динамо U-19

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня в 11:00 по киевскому времени состоится поединок между командами "Динамо" и "Шахтер" U-19.

На данный момент стали известны составы команд на поединок.

Динамо: Игнатенко, Малыш, Боль, Балаба, Бенедюк, Маткевич, Яцык, Диалло, Саленко, Царенко, Горбач.

Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Хромей, Бако, Сигеев, Пушкарев, Погорелый.

Напомним, уже завтра состоится матч между основными командами киевлян и дончан. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U19 (Киев) Шахтер U19 (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде