Диалло и Царенко на месте. Стали известны составы команд на матч Шахтер - Динамо U-19
Поединок начнется уже скоро
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Сегодня в 11:00 по киевскому времени состоится поединок между командами "Динамо" и "Шахтер" U-19.
На данный момент стали известны составы команд на поединок.
Динамо: Игнатенко, Малыш, Боль, Балаба, Бенедюк, Маткевич, Яцык, Диалло, Саленко, Царенко, Горбач.
Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Хромей, Бако, Сигеев, Пушкарев, Погорелый.
Напомним, уже завтра состоится матч между основными командами киевлян и дончан. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.
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