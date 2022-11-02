Освобожденный из плена арбитр обслужит матч юношеского чемпионата Украины
Дмитрий Кубряк возвращается к своему делу
Фото: пресс-служба УАФ
Футбольный рефери Дмитрий Кубряк, который находился в плену у россиян, вернулся в ряды арбитров Первой лиги ПФЛ.
Свой первый матч после длительной паузы судья проведет уже в эту пятницу, 4 ноября. Он будет обслуживать игру юношеского чемпионата между "Зарей" и "Металлистом" (U-19). Начало - в 12:00.
Дмитрий Кубряк был среди добровольцев, которые в конце марта поехали в окруженный российскими войсками Мариуполь. В качестве медика Дмитрий помогал раненым воинам, находившимся в укрытии на "Азовстале". В апреле нейрохирург попал в плен, где пробыл около пяти месяцев.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Две платформы. Источник рассказал, где в Украине покажут матчи ЧМ-2022
- Черноморец и Динамо определились с местом проведения матча 11-го тура УПЛ
- Украинские арбитры будут судить матч заключительного тура Лиги Европы
- Рух U-19 сегодня сыграет ответный матч с Галатасараем во 2-м раунде ЮЛЧ
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн