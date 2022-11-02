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Освобожденный из плена арбитр обслужит матч юношеского чемпионата Украины

U-19
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Дмитрий Кубряк возвращается к своему делу

Освобожденный из плена арбитр обслужит матч юношеского чемпионата Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Футбольный рефери Дмитрий Кубряк, который находился в плену у россиян, вернулся в ряды арбитров Первой лиги ПФЛ.

Свой первый матч после длительной паузы судья проведет уже в эту пятницу, 4 ноября. Он будет обслуживать игру юношеского чемпионата между "Зарей" и "Металлистом" (U-19). Начало - в 12:00.

Дмитрий Кубряк был среди добровольцев, которые в конце марта поехали в окруженный российскими войсками Мариуполь. В качестве медика Дмитрий помогал раненым воинам, находившимся в укрытии на "Азовстале". В апреле нейрохирург попал в плен, где пробыл около пяти месяцев.

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В статье: Металлист U-19 (Харьков) Заря U-19 (Луганск)
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Источник:
УАФ

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