 Отбор на Евро U19. Украина забивает Косово победный гол на 90+5 минуте ᐉ UA-Футбол
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Отбор на Евро U19. Украина забивает Косово победный гол на 90+5 минуте

U-19
(1 голосов)

Игрок "Брентфорда" приносит нашей команде три очка

Отбор на Евро U19. Украина забивает Косово победный гол на 90+5 минуте

Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U19 стартовала в квалификации к чемпионату Европы своего возраста с победы над Косово.

Эти три очка достались "желто-синим" в очень упорной борьбе, а развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+5 минуте отличился нападающий английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк – этот результативный удар стал в поединке единственным.

Напомним, что соперниками Украины по группе являются Косово, Кипр и Швеция. В следующий этап соревнований после однокругового турнира проходят по две лучшие сборные группы, а также одна из тринадцати, которые займут третье место в своем квартете.

На 20 ноября запланирован поединок наших юношей против Кипра, 23 числа состоится встреча со Швецией.

Отбор к Евро U19
Украина – Косово 1:0
Гол: Ярмолюк 90+5
Украина: Герета – Булеза, Холод, Удод, Китела – Ярмолюк, Варфоломеев, Царенко (Ющенко 46) – Пушкарев (Харабара 69), Горбач (Пастух 86), Федор (Лосенко 76).
Предупреждение: Варфоломеев 24, Удод 50

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В статье: Украина U-19 Егор Ярмолюк
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2022 в 16:22
Молодці! Той випадок, коли б'ються до останніх секунд і дотискають! Вітаю!
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