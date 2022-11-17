Отбор на Евро U19. Украина забивает Косово победный гол на 90+5 минуте
Игрок "Брентфорда" приносит нашей команде три очка
Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий
Сборная Украины U19 стартовала в квалификации к чемпионату Европы своего возраста с победы над Косово.
Эти три очка достались "желто-синим" в очень упорной борьбе, а развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+5 минуте отличился нападающий английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк – этот результативный удар стал в поединке единственным.
Напомним, что соперниками Украины по группе являются Косово, Кипр и Швеция. В следующий этап соревнований после однокругового турнира проходят по две лучшие сборные группы, а также одна из тринадцати, которые займут третье место в своем квартете.
На 20 ноября запланирован поединок наших юношей против Кипра, 23 числа состоится встреча со Швецией.
Отбор к Евро U19
Украина – Косово 1:0
Гол: Ярмолюк 90+5
Украина: Герета – Булеза, Холод, Удод, Китела – Ярмолюк, Варфоломеев, Царенко (Ющенко 46) – Пушкарев (Харабара 69), Горбач (Пастух 86), Федор (Лосенко 76).
Предупреждение: Варфоломеев 24, Удод 50
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