Отбор на Евро U19. Украина забивает Косово победный гол на 90+5 минуте

Сборная Украины U19 стартовала в квалификации к чемпионату Европы своего возраста с победы над Косово.

Эти три очка достались "желто-синим" в очень упорной борьбе, а развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+5 минуте отличился нападающий английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк – этот результативный удар стал в поединке единственным.

Напомним, что соперниками Украины по группе являются Косово, Кипр и Швеция. В следующий этап соревнований после однокругового турнира проходят по две лучшие сборные группы, а также одна из тринадцати, которые займут третье место в своем квартете.

На 20 ноября запланирован поединок наших юношей против Кипра, 23 числа состоится встреча со Швецией.

Отбор к Евро U19

Украина – Косово 1:0

Гол: Ярмолюк 90+5

Украина: Герета – Булеза, Холод, Удод, Китела – Ярмолюк, Варфоломеев, Царенко (Ющенко 46) – Пушкарев (Харабара 69), Горбач (Пастух 86), Федор (Лосенко 76).

Предупреждение: Варфоломеев 24, Удод 50