Отраженный пенальти, удаление, еще один отраженный пенальти. Феерия вратарей в матче Миная и Металлиста U19

В матче молодежных команд "Миная" и "Металлиста" состоялась драма. При счете 3:1 в пользу харьковчан их вратарь Николай Ярош отразил пенальти, а уже через несколько минут сфолил против игрока команды-соперницы в своей штрафной и получил вторую желтую карточку.

Голкипер, вышедший на поле и занявший место в воротах, которые раньше защищал Ярош, - Сергей Шумилов, - отразил и второй одиннадцатиметровый, который был назначен в ворота харьковчан. В итоге "Металлист" выиграл 3:2.

Голами за 2Минай" отличились Пастернак и Голуб, за "Металлист" – Синчук, Горяинов и Кайдалов.

Отметим, что взрослые команды "Миная" и "Металлиста" сыграют между собой в воскресенья, 20-го ноября.