 Отраженный пенальти, удаление, еще один отраженный пенальти. Феерия вратарей в матче Миная и Металлиста U19 ᐉ UA-Футбол
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Отраженный пенальти, удаление, еще один отраженный пенальти. Феерия вратарей в матче Миная и Металлиста U19

U-19
(1 голосов)

Харьковчане победили 3:2

Отраженный пенальти, удаление, еще один отраженный пенальти. Феерия вратарей в матче Миная и Металлиста U19

Фото - Металіст / автор невідомий

UA-Футбол
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В матче молодежных команд "Миная" и "Металлиста" состоялась драма. При счете 3:1 в пользу харьковчан их вратарь Николай Ярош отразил пенальти, а уже через несколько минут сфолил против игрока команды-соперницы в своей штрафной и получил вторую желтую карточку.

Голкипер, вышедший на поле и занявший место в воротах, которые раньше защищал Ярош, - Сергей Шумилов, - отразил и второй одиннадцатиметровый, который был назначен в ворота харьковчан. В итоге "Металлист" выиграл 3:2.

Голами за 2Минай" отличились Пастернак и Голуб, за "Металлист" – Синчук, Горяинов и Кайдалов.

Отметим, что взрослые команды "Миная" и "Металлиста" сыграют между собой в воскресенья, 20-го ноября.

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В статье: Металлист U-19 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
ФК Металіст

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