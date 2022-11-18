Вратарская драма. Минай U19 – Металлист U19 2:3. Обзор матча и видео голов
Минай U19 – Металлист U19 2:3, видеообзор матча, 18.11.2022
Фото - Металіст / автор невідомий
В этом матче основной вратарь "Металлиста" U19 отразил пенальти, а через несколько минут привез на свои вратарь еще один одиннадцатиметровый. Да еще и получил удаление. Так что спасать пришлось дублеру – и он спас, потянув вторую попытку минайцев забить из "точки". В итоге "Металлист" U19 победил и приблизился к лидерам молодежного чемпионата.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
"Минай" U19 – "Металлист" U19 2:3
Голы: Пастернак 10, Голуб 90 – Синчук 22, Горяинов 51, Кайдалов 60
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