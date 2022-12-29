U-19: Черноморцу засчитали техническое поражение в матче с Кривбассом

В чемпионате Украины среди юношеских команд произошла нетипичная ситуация. "Кривбасс" U-19 встречался 1 декабря с "Черноморцем" U-19 в рамках перенесенного матча 7-го тура. Одесский клуб победил со счетом 2:0, но результат был аннулирован.

Дело в том, что в составе одесситов сыграл нападающий Никита Драч, который был дисквалифицированный. Интересно, что именно этот футболист забил первый гол в матче.

В связи с этим КДК УАФ, руководствуясь ст. 36, 41, 75 Дисциплинарные правила УАФ, присудил техническое поражение "Черноморцу" (0:3). После этого, "Кривбасс" поднялся на 8-ю позицию, а одесский коллектив опустился на 14-е место.