  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. U-19: Черноморцу засчитали техническое поражение в матче с Кривбассом
В тренде

U-19: Черноморцу засчитали техническое поражение в матче с Кривбассом

U-19
(1 голосов)

Одесситы получили наказание из-за своей невнимательности

U-19: Черноморцу засчитали техническое поражение в матче с Кривбассом

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

В чемпионате Украины среди юношеских команд произошла нетипичная ситуация. "Кривбасс" U-19 встречался 1 декабря с "Черноморцем" U-19 в рамках перенесенного матча 7-го тура. Одесский клуб победил со счетом 2:0, но результат был аннулирован.

Дело в том, что в составе одесситов сыграл нападающий Никита Драч, который был дисквалифицированный. Интересно, что именно этот футболист забил первый гол в матче.

В связи с этим КДК УАФ, руководствуясь ст. 36, 41, 75 Дисциплинарные правила УАФ, присудил техническое поражение "Черноморцу" (0:3). После этого, "Кривбасс" поднялся на 8-ю позицию, а одесский коллектив опустился на 14-е место.

Читайте такжеКривбасс отпустил Хобленко, Шахтер подписал грузина. Все трансферы УПЛ во время зимнего антракта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде