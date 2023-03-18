Кто лучшая юношеская команда Украины? Шахтер U19 - Рух U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Юноши "Руха" перед стартовым свистком возглавляют таблицу чемпионата Украины U19, однако преимущество над "Шахтером" составляет три очка, которые можно отыграть в очном матче. Встреча первого круга завершилась боевой ничьей 2:2. Что подарит нам новая дуэль лидеров лиги?

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Юношеский чемпионат Украины. 18-й тур

18 марта. Счастливое. "Княжа Арена". Начало в 11:00

"Шахтер" - "Рух"

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