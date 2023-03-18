Кто лучшая юношеская команда Украины? Шахтер U19 - Рух U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Возможно, главный матч весенней части юношеского чемпионата
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Юноши "Руха" перед стартовым свистком возглавляют таблицу чемпионата Украины U19, однако преимущество над "Шахтером" составляет три очка, которые можно отыграть в очном матче. Встреча первого круга завершилась боевой ничьей 2:2. Что подарит нам новая дуэль лидеров лиги?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Юношеский чемпионат Украины. 18-й тур
18 марта. Счастливое. "Княжа Арена". Начало в 11:00
"Шахтер" - "Рух"
Трансляция – канал ФК "Шахтер" в Youtube
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эпицентр обыгрывает представителя УПЛ, Полесье громит шведов. Таблица спаррингов Первой лиги
- СМИ: Приоритет Месси – возвращение в Барселону
- Украинские воины из польского Перуна приземлили российский штурмовик Су-25 - ВИДЕО
- Ночная атака дронами – стали известны подробности
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО
Новости по теме
- 21:09 Зарубежные Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча
- 10:06 Зарубежные Сегодня Рух и Шахтер сыграют матчи Юношеской лиги УЕФА
- 15:44 Украинские Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн