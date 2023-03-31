В матче между Александрией U19 и Ворсклой U19 арбитр показал девять желтых карточек и три красных

В противостоянии молодежных команды "Александрии" и "Ворсклы" в 19-м туре чемпионата Украины U19 судья матча Максим Скрипник показал футболистам обеих команд сразу девять желтых карточек.

Две из них получил один и тот же игрок (Никита Оденцов), поэтому они превратились в красную. Еще две красные другим игрокам были прямыми.

Всего в матче показано девять желтых и три красных карточки.

Матч закончился со счётом 1:1. "Александрия" идет на четвертом месте чемпионата Украины U19, а "Ворскла" – на шестом.