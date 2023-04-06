Источник: Форвард Колоса может продолжить карьеру в Англии
Он интересен клубу Чемпионшипа
Фото: ФК Колос
Нападающий "Колоса" U-19 Тимур Тутеров может продолжить карьеру в одном из клубов Чемпионшипа. 17-летним форвардом интересуется английский "Сандерленд", сообщает Telegram-канал Legioners.UA.
Тутеров провел зимние сборы с "Колосом", однако так и не сыграл за основную команду ковалевцев. По данным Transfermarkt, украинец в настоящее время находится без клуба.
Отметим, что после 39-ти туров "Сандерленд" занимает 12 место в Чемпионшипе, набрав 54 очка.
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Источник:Legioners_ua
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