Источник: Форвард Колоса может продолжить карьеру в Англии

Нападающий "Колоса" U-19 Тимур Тутеров может продолжить карьеру в одном из клубов Чемпионшипа. 17-летним форвардом интересуется английский "Сандерленд", сообщает Telegram-канал Legioners.UA.

Тутеров провел зимние сборы с "Колосом", однако так и не сыграл за основную команду ковалевцев. По данным Transfermarkt, украинец в настоящее время находится без клуба.

Отметим, что после 39-ти туров "Сандерленд" занимает 12 место в Чемпионшипе, набрав 54 очка.