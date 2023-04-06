Официально. 17-летний украинский форвард перешел в клуб Чемпионшипа

"Колос" и "Сандерленд" достигли трансферного соглашения о переходе форварда "Колоса" U-19 Тимура Тутерова в английский клуб.

17-летний форвард будет выступать за молодежный состав "черных котов".

Тутеров начал свои выступления за юношескую команду "Колоса" в 15-летнем возрасте в сезоне 2020/21, в котором сыграл 8 матчей, выходя всегда на замену.

В сезоне 2021/22 юный нападающий также выходил на замену в 8 матчах юношеского чемпионата и уже отметился 1 голом. А уже в первой части текущего сезона сыграл в старте все 15 матчей, в которых забил 7 голов (1 с пенальти). Также в этом сезоне Тимур дважды попадал в заявку на матч первой команды, но на поле не выходил.

После 39-ти туров "Сандерленд" занимает 12 место в Чемпионшипе, набрав 54 очка.