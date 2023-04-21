Юношеское Классическое. Динамо в результативном матче одолело Шахтер

В центральном поединке 22-го тура юношеского чемпионата "Динамо" переиграло "Шахтер" со счетом 3:2. Киевляне одержали победу благодаря голам Кремчанина, Диалло и Малыша, в свою очередь за "Шахтер" свои моменты реализовали Фарина и Козик.

"Динамо" не упускает возможности приблизиться к лидеру чемпионата "Руху" U19, у которого 57 очков и матч в запасе. Подопечные Игоря Костюка после победы над горняками идут на 2 месте имея у себя на счету 53 очка.

"Шахтер", который тренирует Оскар Ратулутра, имеет 49 баллов и находится на 3-й строчке турнирной таблицы.

Юношеский чемпионат Украины U-19

"Динамо" U-19 3:2 "Шахтер" U-19

Голы: Кремчанин, 22, Диалло, 73, Малыш, 81 - Фарина, 64, Козик, 86

Стартовый состав:

"Динамо": Игнатенко, Гусев, Боль, Балаба, Еременко, Бенедюк, Малыш, Яцык, Кремчанин, Диалло, Слесар

"Шахтер": Твардовский, Дрозд, Козик, Фарина, Бако, Лосенко, Пушкарев, Янович, Глущенко, Зоренко, Тетеря



