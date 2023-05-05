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Игроки Ворсклы U-19 прошли проверку на полиграфе после поражения от Динамо - СМИ

U-19
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Результат игры вызвал немало вопросов у боссов полтавчан

Игроки Ворсклы U-19 прошли проверку на полиграфе после поражения от Динамо - СМИ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Игроки юношеской команды "Ворсклы" проходили детектор лжи после матча со сверстниками из "Динамо" (3:4). Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в новом выпуске программы ТаТоТаке.

"Самое интересное, что произошло между "Динамо" и "Ворсклой" - это то, что случилось накануне в матче молодежных команд. Если одна команда ведет 3:0, а другая забивает 4 мяча и выигрывает, то потом руководство клуба, вроде бы, ведет 18-летних игроков на полиграф", - сказал Спиваковский.

Отметим, что к 28-й минуте полтавчане выигрывали 3:0, но после перерыва пропустили 4 мяча, и в итоге, уступили 3:4. К слову, процедура тестирования убедила руководство клуба, так как на следующий день несколько игроков молодежки "Ворсклы" были включены на матч основного состава против "Динамо" (1:2).

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В статье: Динамо U19 (Киев) Ворскла U-19 (Полтава) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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