Игроки Ворсклы U-19 прошли проверку на полиграфе после поражения от Динамо - СМИ

Игроки юношеской команды "Ворсклы" проходили детектор лжи после матча со сверстниками из "Динамо" (3:4). Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в новом выпуске программы ТаТоТаке.

"Самое интересное, что произошло между "Динамо" и "Ворсклой" - это то, что случилось накануне в матче молодежных команд. Если одна команда ведет 3:0, а другая забивает 4 мяча и выигрывает, то потом руководство клуба, вроде бы, ведет 18-летних игроков на полиграф", - сказал Спиваковский.

Отметим, что к 28-й минуте полтавчане выигрывали 3:0, но после перерыва пропустили 4 мяча, и в итоге, уступили 3:4. К слову, процедура тестирования убедила руководство клуба, так как на следующий день несколько игроков молодежки "Ворсклы" были включены на матч основного состава против "Динамо" (1:2).