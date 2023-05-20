"Разве это не рука?!" Рух опубликовал видео эпизода со скандальным пенальти в игре юниоров

В рамках чемпионата Украины среди команд U-19 во львовском дерби "Рух" обыграл "Львов - со счетом 2:1. Номинальные хозяева вырвали победу, благодаря пенальти на 90+7 минуте".

Матч закончился скандалом - после решения арбитра назначить 11-метровый удар, на поле выбежал болельщик , ударивший Очкуренко в живот.

В итоге решающий удар исполнил Максим Бойко и принес своей команде победу.

После поединка телеграм-канал "Руха" опубликовал видео эпизода с попаданием мяча в руку, добавив подпись: "Разве это не рука?! Есть еще какие-нибудь сомнения?".