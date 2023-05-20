"Разве это не рука?!" Рух опубликовал видео эпизода со скандальным пенальти в игре юниоров
11-метровый принес победу "Руху"
Телеграм канал: Академія ФК "Рух" Львів
В рамках чемпионата Украины среди команд U-19 во львовском дерби "Рух" обыграл "Львов - со счетом 2:1. Номинальные хозяева вырвали победу, благодаря пенальти на 90+7 минуте".
Матч закончился скандалом - после решения арбитра назначить 11-метровый удар,
В итоге решающий удар исполнил Максим Бойко и принес своей команде победу.
После поединка телеграм-канал "Руха" опубликовал видео эпизода с попаданием мяча в руку, добавив подпись: "Разве это не рука?! Есть еще какие-нибудь сомнения?".
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
20.05.2023 в 20:04
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