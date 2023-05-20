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"Разве это не рука?!" Рух опубликовал видео эпизода со скандальным пенальти в игре юниоров

U-19
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(1 голосов)

11-метровый принес победу "Руху"

"Разве это не рука?!" Рух опубликовал видео эпизода со скандальным пенальти в игре юниоров

Телеграм канал: Академія ФК "Рух" Львів

Новина українською

В рамках чемпионата Украины среди команд U-19 во львовском дерби "Рух" обыграл "Львов - со счетом 2:1. Номинальные хозяева вырвали победу, благодаря пенальти на 90+7 минуте".

Матч закончился скандалом - после решения арбитра назначить 11-метровый удар, на поле выбежал болельщик, ударивший Очкуренко в живот.

В итоге решающий удар исполнил Максим Бойко и принес своей команде победу.

После поединка телеграм-канал "Руха" опубликовал видео эпизода с попаданием мяча в руку, добавив подпись: "Разве это не рука?! Есть еще какие-нибудь сомнения?".

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В статье: ФК Львов Рух U19 (Львов)
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
20.05.2023 в 20:04
Як на мене чітко не видно, рука піднята,але виглядає що мяч попав в обличчя
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