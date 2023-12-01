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Александрия продлила контракты с голкипером и полузащитником

U-19

Молодые футболисты получили новые договоры

Александрия продлила контракты с голкипером и полузащитником

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" продлила контракты с голкипером Виктором Долгим и полузащитником Даниилом Ващенко.

Новые соглашения молодых игроков рассчитаны до 31 мая 2027 года.

Долгий дебютировал за юношеский состав клуба 23 мая 2023 года в выездном матче против "Вереса". В общем, за горожан провел 17 матчей, пропустив 19 мячей.

Ващенко дебютировал за юношескую команду александрийцев 28 августа 2022 года в домашнем матче против "Миная". В общем, за вторую команду клуба провел 33 матча, забив 1 гол.

За основу Даниил дебютировал 14 августа 2023 года в матче против "Шахтера". В общем, провел 3 поединка.

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Источник:
ФК Олександрія
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