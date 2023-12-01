Александрия продлила контракты с голкипером и полузащитником
Молодые футболисты получили новые договоры
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" продлила контракты с голкипером Виктором Долгим и полузащитником Даниилом Ващенко.
Новые соглашения молодых игроков рассчитаны до 31 мая 2027 года.
Долгий дебютировал за юношеский состав клуба 23 мая 2023 года в выездном матче против "Вереса". В общем, за горожан провел 17 матчей, пропустив 19 мячей.
Ващенко дебютировал за юношескую команду александрийцев 28 августа 2022 года в домашнем матче против "Миная". В общем, за вторую команду клуба провел 33 матча, забив 1 гол.
За основу Даниил дебютировал 14 августа 2023 года в матче против "Шахтера". В общем, провел 3 поединка.
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Источник:ФК Олександрія
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